Enfin !!! Le Château de Campuget est heureux de retrouver tous les amateurs des Floralies ! Fort de son succès des années précédentes, le Château de Campuget à Manduel (30) vous invite à venir découvrir ou redécouvrir son magnifique parc arboré et fleuri les Samedi 9 et Dimanche 10 Avril 2022 à l’occasion des 12èmes Floralies de Campuget. Bon nombre d’exposants seront présents pour vous faire partager leur passion. Plantes, fleurs rares ou communes éveilleront la curiosité des petits comme des grands. L’artisanat sera également à l’honneur. Apiculteurs, maraîchers et fermiers bousculeront vos sens avec des produits régionaux plus étonnants les uns que les autres. Tout au long du week-end, vous ferez la découverte de passionnés qui vous permettront de découvrir le vignoble en calèche ou à travers une initiation à la dégustation commentée. Laissez vos enfants se détendre lors d’une promenade en poney. Pour le déjeuner succombez à la gourmandise autour de la table vigneronne élaborée par Le Régal Traiteur où seront servis différents plats associés aux vins du Château. Et puis, cerise sur le gâteau, nous avons le plaisir d’accueillir Loïc BALLET et son père qui nous font l’amitié de venir dédicacer leur bande dessinée « Une année pour mieux manger ». Enfin, pour fêter cette 12ème édition, de nombreuses surprises pour les grands et les petits vous attendent afin de vous faire passer un moment inoubliable. Détente et convivialité seront au rendez-vous ! Accompagnés d’un verre de vin, vous vous laisserez porter par cette ambiance enivrante, prémisse d’un été prometteur… Entrée à 3€ pour les adultes, gratuit pour les enfants. 9 heures à 18 heures. Parking gratuit. Réservation Table Vigneronne et initiation à la dégustation par téléphone au 04-66-20-20-15 (45€/adulte et 20€/enfants).

lorys@campuget.com +33 4 66 20 20 15 https://campuget.com/

