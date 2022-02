Floralias Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

C’est un retour à la terre que revendique la commune de Bizanos avec un événement particulièrement attendu et intitulé « Floralias », déclinaison latine de floralies. Toute la journée du dimanche 15 mai, sont ainsi attendus de nombreux exposants sur l’esplanade du château de Franqueville. Le château de Franqueville se parera, le 15 mai, de multitude de couleurs, de compositions florales et d’expositions horticoles en tout genre.

