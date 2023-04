Floraleda SACCHI, harpe Église Saint-Merry Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Floraleda SACCHI, harpe Église Saint-Merry, 23 avril 2023, Paris. Le dimanche 23 avril 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre Musique classique et moderne – Pièces de Jean-Sébastian Bach, Ryūichi Sakamoto, Camille Saint-Saëns, Ludovico Einaudi, Jóhann Jóhannsson, Alphonse Hasselmans et Isaac Albéniz Floraleda Sacchi, harpe Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-23-avril-2023-floraleda-sacchi-harpe/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1259503441331029/ https://www.facebook.com/events/1259503441331029/

Francesca Pignatelli

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Église Saint-Merry Adresse 78 rue Saint-Martin Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Merry Paris

Église Saint-Merry Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Floraleda SACCHI, harpe Église Saint-Merry 2023-04-23 was last modified: by Floraleda SACCHI, harpe Église Saint-Merry Église Saint-Merry 23 avril 2023 Église Saint-Merry Paris Paris

Paris Paris