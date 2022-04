Floraison des Iris Cayeux Poilly-lez-Gien Poilly-lez-Gien Catégories d’évènement: 45500

En mai, c'est la saison des iris !

Cayeux, créateur d’iris depuis 4 générations, spécialiste français de l’iris, vous invite à une promenade de charme. La floraison des grands iris à Poilly-lez-Gien, fief de la maison Cayeux, a traditionnellement lieu en mai et vous pouvez visiter les carrés de présentation dédiés aux iris. Ce sont pas moins de 800 variétés, réparties sur 20 hectares, qui vous y attendent : une explosion de couleurs et de parfums en perspective ! Floraison des Iris Cayeux à Poilly lez Gien info@iris-cayeux.com +33 2 38 67 05 08 En mai, c’est la saison des iris !

