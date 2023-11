FLORACOPOLY Florac Trois Rivières, 3 février 2024, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Découvrez la deuxième édition du festival de jeu Floracoply, qui se déroulera le samedi 3 & dimanche 4 février 2024 de 9h à 18h.

Des animations et des jeux seront proposés dans plusieurs lieux : programme à venir…….

2024-02-03 fin : 2024-02-04 . EUR.

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Discover the second edition of the Floracoply game festival, taking place on Saturday 3 & Sunday 4 February 2024 from 9am to 6pm.

Activities and games will be on offer at several venues: program to be announced……

Descubra la segunda edición del festival de juegos Floracoply, que tendrá lugar el sábado 3 y el domingo 4 de febrero de 2024 de 9:00 a 18:00 horas.

Se ofrecerán actividades y juegos en varios lugares: programa por anunciar……

Entdecken Sie die zweite Ausgabe des Spielefestivals Floracoply, das am Samstag, den 3. & Sonntag, den 4. Februar 2024 von 9:00 bis 18:00 Uhr stattfindet.

An mehreren Orten werden Animationen und Spiele angeboten: Programm folgt……

Mise à jour le 2023-11-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes