A LA RENCONTRE DU STEVENSON Florac Trois Rivières, 21 août 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Stage de réalisation de film documentaire en itinérance pendant 7 jours, de Florac à Alès, du lundi au dimanche.

Ouvert à tous et toutes, sans pratique cinématographique préalable requise, pour une découverte ou un approfondissement des techniques ….

2023-08-21 fin : 2023-08-27 . EUR.

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



7-day documentary film-making course, from Florac to Alès, Monday to Sunday.

Open to all, with no prior cinematographic experience required, for a discovery or deepening of techniques …

Curso de realización de documentales de 7 días, de lunes a domingo, de Florac a Alès.

Abierto a todo el mundo, sin necesidad de experiencia cinematográfica previa, para descubrir o profundizar…

Praktikum zur Herstellung eines Dokumentarfilms auf einer 7-tägigen Wanderschaft von Florac nach Alès, von Montag bis Sonntag.

Offen für alle, ohne vorherige Filmpraxis, zur Entdeckung oder Vertiefung der Techniken, die …

Mise à jour le 2023-06-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes