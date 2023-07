LES MARDIS DE LA PLACE AU BEURRE Florac Trois Rivières, 12 juillet 2022, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Au hasard de vos déambulations dans les ruelles de Florac , laissez vous chatouiller les oreilles chaque mardi entre 19h et 19h30 sur la Place au Beurre de Florac . Petits et grands , les conteurs et conteuses vous donnent rendez-vous tout au long d….

2022-07-12 fin : 2022-07-12 19:30:00. EUR.

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



As you wander through the narrow streets of Florac, let your ears be tickled every Tuesday between 7 and 7.30pm on the Place au Beurre in Florac. Storytellers for young and old alike will be on hand throughout the…

Mientras pasea por las callejuelas de Florac, deje que le hagan cosquillas en los oídos todos los martes entre las 19:00 y las 19:30 en la Place au Beurre de Florac. Durante todo el día habrá cuentacuentos para todas las edades.

Wenn Sie durch die Gassen von Florac schlendern, lassen Sie sich jeden Dienstag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Place au Beurre in Florac die Ohren kitzeln. Die Märchenerzähler und -erzählerinnen laden Groß und Klein ein, sich den ganzen Tag über zu treffen.

