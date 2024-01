CINÉCO: PERFECT DAYS Florac Trois Rivières, mercredi 20 mars 2024.

CINÉCO: PERFECT DAYS Florac Trois Rivières Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:30:00

fin : 2024-03-20

Perfect days

Allemagne Japon, 2023, 2h03

De Wim Wenders

Avec Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano

Comédie légère

Prix d’interprétation masculine – Cannes 2023

Version originale sous titrée

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien.

C’est une année faste pour Wim Wenders. Voilà un homme âgé en pleine capacité de ses moyens, un de ceux qui a vu se coucher de nombreux soleils et qui ne cessent d’en accrocher sur le bord de nos routes cinématographiques. Là, Wenders s’attache à un homme et nous aussi. Un homme profondément libre de préférer écouter des cassettes plutôt que Spotify, un homme autonome qui trouve du plaisir à régler sa vie comme du papier à musique. La félicité se dissimule dans un bain douche, dans un morpion sanitaire, dans l’accomplissement d’une tâche effectuée avec minutie. Perfect Days est une magnifique étude de mœurs, le portrait d’un homme, à la fois ordinaire et complexe, drôle et attachant. Éloigné du matérialisme, le film reconvoque un bonheur perécien, celui qui se situe dans les strates de la peau, dans l’épaisseur du temps, dans les choses de la vie. Wim Wenders signe un film sur les petits riens, qui aurait pu déboucher sur un grand vide mais donne au contraire un concentré de poésie lumineuse. C’est inattendu, déconcertant, beau et, d’une certaine manière, fascinant.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



