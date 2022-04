Flora Hol Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 2 avril à 20:30

De la chanson actuelle. Une voix cristalline, un piano, une guitare et une loop. Un univers doux-amer, joyeux, mélancolique, intimiste, une balade rythmée et poétique. Un concert hors du temps où le tempo s’amuse, les refrains se chantent tous ensemble et la stripsody s’invite sur scène. Un spectacle où le public participe à l’expérience musicale. Tel le sémaphore, le voyage se passe au bord du littoral et des signaux permettent de communiquer avec les navires, le public. ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

