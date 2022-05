Flor’à Cieux Cieux Cieux Catégorie d’évènement: CIEUX

31 Chantegros Cieux Haute-Vienne Cieux De 10h à 18h30 à la pépinière Les Filles de l’eau. Entrée gratuite. Liste des exposants sur www.commune-de-cieux.neopse-site.com . Info : 06 20 72 21 95 / 06 82 03 57 09. Vente de productions végétales : plants de légumes, plantes fleuries, plantes vivaces diverses, arbustes, plantes de sols secs, tapissantes, bulbes de saisons vivaces, plantes aquatiques, collection de nénuphars et d’iris d’eau, plantes épuratrices, graminées ornementales. Présence d’un food truck et d’une buvette. De 10h à 18h30 à la pépinière Les Filles de l’eau. Entrée gratuite. Liste des exposants sur www.commune-de-cieux.neopse-site.com . Info : 06 20 72 21 95 / 06 82 03 57 09. 31 Chantegros Cieux

