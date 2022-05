Flora – Céramique et arts plastiques Le Minorelle Marcq-en-Barœul Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul

Tel l’imaginaire sans fin d’un enfant, la nature a toujours été un vivier inépuisable de couleurs luxuriantes et de formes extravagantes. A l’occasion de la thématique Utopia dans le cadre de lille3000, les élèves de céramique et d’arts plastiques au Parc du Petit Prince vous invitent à redécouvrir la nature au travers de leurs yeux, où arbres fantaisistes et bleu Majorelle côtoient le doré de Klimt et les végétations foisonnantes. Les intervenants : Vianney Duquesnoy (Céramiste) et Henri Delecroix (Plasticien).

Créations des enfants âgés de 6 à 16 ans suivant les cours d’arts plastiques et de céramique au Parc du Petit Prince. Le Minorelle 25 rue Raymond Derain 59700 MARCQ-EN-BAROEUL Marcq-en-Barœul Nord

