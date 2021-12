Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Floque ton nom de danseur • Hip Open Dance Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Maison Folie Moulins, le dimanche 30 janvier 2022 à 14:00

En continu de 14h30 à 18h30 Durée : environ 30min À partir de 7 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte). Dans la limite des places disponibles. Viens découvrir le flocage textile au Mini-Lab, et personnaliser t-shirt, casquette ou sac avec ton blaze de danseur ! NB : Veuillez amener le support textile que vous souhaitez floquer. —- Dans le cadre de [Hip Open Dance](https://flow.lille.fr/hip-open-dance-2022), festival des danses Hip Hop, du 14 janvier au 6 février —- ### Mais aussi au Mini-Lab Dimanches 16 & 23 janvier – 14h30 Atelier « Danse Hip Hop & création d’effets numériques» avec la compagnie Moakasso Dimanche 6 février – 14h30, 16h et 17h30 Atelier « Objet optique et Step by… »

Gratuit – réservation conseillée

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras, Lille

2022-01-30T14:00:00 2022-01-30T19:30:00

