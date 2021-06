Toulouse Toulouse 31300, Toulouse FLOPY (FESTIVAL MINO LOCO) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31300

Toulouse

FLOPY (FESTIVAL MINO LOCO) Toulouse, 13 juin 2021-13 juin 2021, Toulouse. FLOPY (FESTIVAL MINO LOCO) 2021-06-13 17:00:00 – 2021-06-13 18:00:00 SCENE GARONNE COURS DILLON

Toulouse 31300 Véritable révélation du conte francophone nouvelle génération, l’Ivoirienne Florence Kouadio Affoué,dite « Flopy », ne cesse de bouleverser les codes et de dépoussiérer les esthétiques avec talent. CONTES D’AUJOURD’HUI

Dès 3 ans

