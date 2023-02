Flop Chef – Le Théâtre des Chansonniers (Paris) THEATRE DES 2 ANES, 7 février 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-30 15:00. Tarif : 48.4 à 55.0 euros.

Le Théâtre des 2 Anes (2-101-2835) présente FLOP CHEFsaison 2 Pourquoi Flop Chef … ?Depuis quelques années les cuisiniers ont envahi nos petits écrans. On a l'impression que désormais en France tout passe par les casseroles. Et les casseroles nos politiciens n'en manquent pas. Il n'en fallait pas plus pour que les chansonniers des Deux Anes fomentent ce pacte entre les chefs et les sous-chefs , le piano et le pipo. Comme la politique, la cuisine a aussi ses chefs de partie, c'est un spectacle copieusement épicé que vous propose l'équipe des Deux Anes pour cette nouvelle saison. Une vraie gourmandise pour les amateurs de cuisine politique. Avec Jacques MAILHOT-Gilles DETROIT-Yann JAMET-Florence BRUNOLD-Emilie-Anne CHARLOTTE-Thierry ROCHER et Michel GUIDONI.

THEATRE DES 2 ANES PARIS 100 Boulevard de Clichy 75018

