FLOOM + IMPERIAL La Dame de Canton, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 29 juin 2021

de 20h à 22h30

Floom c’est d’abord Liam Honoré, jeune chanteur qui commence très tôt à exercer sa voix à travers des textes qu’il écrit lui-même.

Affinant son chant et son écriture dans une formation qui évolue au fil des ans, il rencontre en 2018 Greg Cibot, guitariste aux influences jazz et rock. Commence alors un travail sur le son, la musique, l’identité du groupe.

Ils sont bientôt rejoints par Rafael Brouard, pianiste à la doucle culture classiquee et jazz, et Nathanaël Cohen, batteur rock formé au piano et aux percussions classiques.

Arrive enfin Ruben Ruta, bassiste Italien qui apporte ses influences électro rock à travers une approche personnelle de son instrument. Ensemble ils élaborent une musique audacieuse, où la ferveur et l’énergie irriguent autant l’intimité d’une ballade que le lyrisme d’envolées rock, toujours portée par la voix unique de Liam.

IMPERIAL

Jeune acteur de la pop-rock indé parisienne, IMPERIAL explore depuis plusieurs années des influences allant du jazz d’hier à l’électro de nos jours, et s’autorise un imaginaire onirique dans une ambiance underground et épurée. Un contraste qui plonge vite dans l’univers de la pop 60’s.

Entraînés par Tom Bourcier, le groupe joue avec une diversité de styles formant un univers pourtant homogène à la fois puissant et romantique, insufflé d’un air de modernité. On pense très vite à Temples, BØRNS ou encore Portugal The Man.

Audacieux, électrisant, le groupe relève le défi d’un rock esthétiquement moderne, mais patiné vintage.

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

Contact :La Dame de Canton 0153610849

