Floodcast en public Cité des Congrès, 30 septembre 2022, Nantes. 2022-09-30 dans l’auditorium 800

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35,20 € BILLETTERIES : www.ospectacles.fr, www.seetickets.comRéservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30 dans l’auditorium 800 Humour. Le Floodcast est un podcast présenté par Florent Bernard et Adrien Ménielle. C’est un talk-show humoristique où des invités du monde culturel échangent sur des faits divers insolites et des anecdotes personnelles. Des invités qui peuvent venir du monde du web, de la scène, de la télévision ou du cinéma. Lancé en 2015 et après plus de 100 épisodes dont deux en public au Bataclan, c’est l’un des podcasts indépendants les plus écoutés en France. Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

