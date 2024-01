LE BUS DE LA VUE DU LIONS CLUB Floirac, sur le parking du Centre Commercial DRAVEMONT ; Floirac, mercredi 27 mars 2024.

LE BUS DE LA VUE DU LIONS CLUB Bus Lions de la Vue

Floirac, parking du Centre Commercial DRAVEMONT

Cabinet d’ophtalmologie réalise des opérations de tests de la vue GRATUITS.

Médecin Ophtalmologiste (bénévole du Lions Club) Mercredi 27 mars, 09h00, 14h00 Floirac, sur le parking du Centre Commercial DRAVEMONT ;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Le Bus Lions de la Vue du Sud-Ouest arrive dans votre ville.

Cabinet d’ophtalmologie itinérant, financé par le Lions Club, le BLVSO réalise des opérations de tests de la vue ET de dépistages des maladies oculaires (glaucome, cataracte, dégénérescence maculaire liée à l’âge, rétinopathie diabétique…….)

Consultations GRATUITES.

Service assuré par un Médecin Ophtalmologiste (bénévole membre du Lions Club)

Le Bus Lions de la Vue du Sud-Ouest, c’est pour l’année 2023, 45 journées de dépistage et 2500 personnes vues

Précisons qu’il s’agit de dépistage et qu’il n’est pas fait de prescription à l’issue

C’est dans ce cadre que nous organisons une opération de dépistage

A : Floirac, sur le parking du Centre Commercial DRAVEMONT ;

Horaires : 09 h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Le : Mercredi 27 Mars 2024

La plupart des maladies oculaires évoluant à bas bruit, il est fondamental de les dépister avant que des signes fonctionnels ne se manifestent afin d’en stopper l’évolution au plus tôt, voire de les guérir.

C’est là tout l’intérêt de nos campagnes de dépistage de terrain, aller au-devant des populations éloignées des soins pour des raisons économiques, géographiques ou psychologiques, pour qui la prise d’un rendez-vous chez un ophtalmologiste est problématique.

Ces campagnes de dépistage permettent aussi de sensibiliser les populations à la santé oculaire et à un suivi régulier

Floirac, sur le parking du Centre Commercial DRAVEMONT ; CENTRE COMMERCIAL DRAVEMONT Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « + 33 6 19 50 12 53 »}]