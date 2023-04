Concert Afrique’n Roll La Cantou, 17 juin 2023, Floirac.

On fête la Musique et l’arrivée de l’été.

2023-06-17 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

La Cantou

Floirac 46600 Lot Occitanie



We celebrate Music and the arrival of summer

Celebrar la música y la llegada del verano

Wir feiern die Musik und die Ankunft des Sommers

