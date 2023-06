CONVERSATION AVEC UN ARBRE • Compagnie Rouge Eléa FLOIRAC, Forêt de l’Observatoire Floirac, 17 juillet 2023, Floirac.

CONVERSATION AVEC UN ARBRE • Compagnie Rouge Eléa Lundi 17 juillet, 20h00 FLOIRAC, Forêt de l’Observatoire GRATUIT sans réservation

Souple comme une liane

Une danseuse suspendue à un arbre, un musicien à ses côtés, autour d’eux les spectateurs invités à s’installer. Les artistes nous proposent alors deux lectures distinctes sur le vivant, l’une qui incite à élargir nos perceptions à travers le corps dansant, l’autre qui pointe, de façon philosophique, incisive et absurde, nos contradictions humaines.

Corine Cella et Ander Fernández sont tous deux inspirés, fascinés par les arbres dont ils ont étudié les comportements en profondeur. Insufflant les arts du cirque et la musique à leurs réflexions, les deux artistes nous parlent de liberté sous les frondaisons, de légèreté dans une époque troublée, de notre interaction nécessaire avec la nature environnante. Ils font résonner les mots au langage du corps et nous invite à ralentir le temps.

Avec Corine Cella et Ander Fernández • Écriture et interprètes : Corine Cella, Ander Fernández • Créations champignons et installations : Marie Julie Peters-Desteract • Diffusion et communication : Coralie Blain • Aide à la mise en scène : Espe López • Regards chorégraphiques : Bi Jia Yang et Igor Calonge • Regards extérieurs : Marlène Llop, Manu Berk et Javier Barandiaran • Costumes : Idoia Betararbide

Photo : Gaëlle Berthomé

Une représentation mise en œuvre en complicité étroite avec l’Université de Bordeaux

☀️ LUNDI 17.07 À 20H

☀️ FLOIRAC Forêt de l’Observatoire, 2 rue de l’Observatoire 33270 Floirac

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 35 min

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation annulée > Annulation confirmée le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie Rouge Elea

Prochains Conversation avec un arbre à Blanquefort le 25.07 et à Bordeaux le 23.08

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

