Fin : 2024-01-22T08:00:00+01:00 – 2024-01-22T21:00:00+01:00 Donnez une seconde vie à votre sapin de Nöel. Ne jetez pas votre sapin n’importe où.

Du mercredi 3 au lundi 22 janvier, vous avez la possibilité de le déposer dans l’un des 4 points de collecte de la Ville : Bas Floirac – Parking Stade Guyon, rue Leo Lagrange

– Déchetterie, rue Marcel Paul Haut Floirac – Chemin de la Burthe, parking du bus

N'oubliez pas : seuls les sapins naturels (avec ou sans socle en bois) peuvent être déposés. Ils doivent être libres de tout support : sans sac, sans décoration, sans flocage, ni peinture, ni clou.

