[BALADE URBAINE À FLOIRAC – DÉCEMBRE] : « Du gris des usines à la voie verte, une escapade haute en couleurs ! »

Samedi 2 décembre, 15h00
INFOS PRATIQUES :

> Samedi 02 décembre à 15h

> 15 personnes max pour préserver les échanges et la convivialité.

> Durée : 1h30

> Prix Libre

> Lieu de RDV communiqué à l'inscription.

Envie de changer de regard sur la ville ? Profitez de notre dernière balade de l'année ! Enjambez la Garonne et venez découvrir au fil de l'eau, la vie bouillonnante de la belle Floiracaise ! Laila prend ses aises, pour vous en faire découvrir les petits secrets. Autrefois ville ouvrière, aujourd'hui animée par ses habitants inspirants, le bas Floirac est tour à tour terre de vin, d'industries, de migrations et de changements. Pour la belle saison, venez donc découvrir cet écrin de verdure en pleine mutation !

Pour s'inscrire, c'est par ici : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/du-gris-des-usines-a-la-voie-verte-une-escapade-haute-en-couleurs/

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

