Gironde Semaine des Seniors Floirac Floirac, 13 novembre 2023, Floirac. Semaine des Seniors 13 – 18 novembre Floirac Sur réservation Du 13 au 18 novembre se tiendra la Semaine des Seniors. Elle propose différentes activités pour favoriser la rencontre et l’échange entre les seniors.

La semaine des Seniors est gratuite pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, souhaitant participer aux activités proposées (exceptée l’entrée au thé dansant du vendredi après-midi).

Des transports seront organisés pour vous permettre de vous rendre au thé dansant du vendredi, ainsi qu’au spectacle de clôture du samedi. Au Programme : Lundi 13 novembre

Relaxation et détente – 9h30 à 12h30 – Résidence Personnes Agées La Pastourelle

Jeux d’écriture – 14h à 15h30 – Maison du Sport et de la Culture Mardi 14 novembre

Art Floral – 10h à 12h – Maison du Sport et de la Culture Initiation à la généalogie – 14h à 16h – Résidence Personnes Agées La Pastourelle

Mercredi 15 novembre

Jeux de société avec la ludothèque – 10h à 12h – Résidence Personnes Agées La Pastourelle

Médiation par l’animal – 14h à 15h30 – Résidence Personnes Agées La Pastourelle

Jeudi 16 novembre

Informatique – 10h à 11h30 – M.270

Loisirs créatifs – 14h à 16h – Maison du Sport et de la Culture

Spectacle culturel : « Marilyn » de la Cie le Glob – à partir de 20h – M.270

Vendredi 17 novembre

QI Gong – 10h30 à 11h30 – Résidence Personnes Agées La Pastourelle

Thé dansant – 14h à 17h – Espace Lucie Aubrac

Samedi 18 novembre

Spectacle de clôture de la semaine des seniors, offert par la FNACA – 14h30 à 16h30 – M.270

Pour plus d'info : CCAS de Floirac : 05.57.80.87.19 / 06.98.55.91.94

2023-11-13T09:30:00+01:00 – 2023-11-13T15:30:00+01:00

