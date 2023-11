Quinzaine de l’égalité et de la diversité Floirac Floirac, 9 novembre 2023, Floirac.

Quinzaine de l’égalité et de la diversité 9 – 25 novembre Floirac https://billetterie-floirac.mapado.com/

Deux animations sont proposées dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité et du Festival Hors Jeu en Jeu, en partenariat avec Bordeaux Métropole et La Ligue de l’Enseignement de la Gironde :

 Exposition photo – Les mots du silence, du jeudi 9 au samedi 25 novembre à la médiathèque Roland Barthes.

Devenue sourde à l’âge de 8 ans, Jennifer Lescouët utilise l’art photographique pour mettre en lumière la Langue des Signes Française et nous faire entendre les mots avec les yeux.

 Ateliers d’initiation à la Langue des Signes Française avec l’association Des mains pour le dire, le samedi 25 novembre à 10h et 11h15, suivis d’un temps d’échange avec l’artiste.

Ateliers gratuits sur réservation : https://billetterie-floirac.mapado.com/

À partir de 8 ans.

Quinzaine de l’égalité et de la diversité