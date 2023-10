Balade à Floirac : « Du gris des usines à la voie verte, une escapade haute en couleurs ! » Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Balade à Floirac : « Du gris des usines à la voie verte, une escapade haute en couleurs ! » Floirac Floirac, 14 octobre 2023, Floirac. Balade à Floirac : « Du gris des usines à la voie verte, une escapade haute en couleurs ! » 14 et 28 octobre Floirac Prix libre. Sur inscription. *Enjambez la Garonne et venez découvrir au fil de l’eau, la vie bouillonnante de la belle Floiracaise ! *

Laila prend ses aises, pour vous en faire découvrir les petits secrets. Autrefois ville ouvrière, aujourd’hui animée par ses habitants inspirants, le bas Floirac est tour à tour terre de vin, d’industries, de migrations et de changements. Pour la belle saison, venez donc découvrir cet écrin de verdure en pleine mutation ! INFOS PRATIQUES Samedi 14 Octobre à 11h

Samedi 28 Octobre à 11h

15 personnes max pour préserver les échanges et la convivialité

DURÉE : 1h30

PRIX LIBRE

L'Alternative Urbaine Bordeaux propose des balades pédestres dans les quartiers méconnus de la métropole, animée par des éclaireurs urbains pour qui cette activité est un tremplin vers l'emploi.

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

