[BALADE ALTERNATIVE A FLOIRAC] : »Du gris des usines à la voie verte, une escapade haute en couleurs ! » Floirac Floirac, 2 septembre 2023, Floirac.

A l’@Alternative Urbaine Bordeaux nous organisons des visites culturelles dans les quartiers méconnus animées par des habitants en insertion professionnelle

Aujourd’hui nous vous proposons notre balade à Floirac. Venez redécouvrir ce quartier rempli d’histoire et riche de nombreuses assos !

Description :Enjambez la Garonne et venez découvrir au fil de l’eau, la vie bouillonnante de la belle Floiracaise ! Laila prend ses aises, pour vous en faire découvrir les petits secrets. Autrefois ville ouvrière, aujourd’hui animée par ses habitants inspirants, le bas Floirac est tour à tour terre de vin, d’industries, de migrations et de changements. Pour la belle saison, venez donc découvrir cet écrin de verdure en pleine mutation !

Pour s’inscrire, c’est par ici : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/du-gris-des-usines-a-la-voie-verte-une-escapade-haute-en-couleurs/

INFOS LOGISTIQUES :

12 PERSONNES MAX pour préserver les échanges et la convivialité.

DURÉE : 1h30

PRIX LIBRE

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

PROCHAINES BALADES :

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

DEPART A 11H00

L’Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme de proximité et solidaire. Nous avons deux missions :

→ Organiser des balades insolites dans les quartiers méconnus ou mal connus de la métropole afin de contribuer à un changement de regard

→ Former, puis embaucher des habitants éloignés de l’emploi pour qu’elles animent une saison culturelle de balades en tant qu’éclaireur(se) urbain. Cette activité rémunérée est un tremplin de retour vers un emploi choisi et pérenne.

