Carnaval Floirac, 4 mars 2023, Floirac.

Carnaval Samedi 4 mars 2023, 10h00, 15h00 Floirac

Entrée libre

Dans les quartiers à partir de 10h Au parc du Castel à partir de 15h

Floirac floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}]

Dès le matin, les quartiers de la ville seront animés au son des percussions afro brésiliennes de la batucada Zumbi rei et des ateliers suivis par les enfants des écoles de la ville.

Vêtus de leurs plus beaux déguisements, petits et grands seront enchantés et émerveillés par les nombreuses surprises qui rythmeront l’après-midi au Parc du Castel : musiques colorées et animations festives seront mises en place par de nombreux partenaires (Arteli, Le lavabo, UNIRE, les Francas, Ô fil du jeu, Secours Populaire) et les compagnies invitées.

Cet événement se clôturera par la traditionnelle crémation de Monsieur Carnaval, sous un bouquet d’artifices.

Nous vous attendons nombreux !

ACCÈS LIBRE

NE NÉCESSITE PAS DE RESERVATION SUR NOTRE SITE

Billetterie Floirac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T19:00:00+01:00