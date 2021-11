Atelier 10: Marché de NoHell Atelier 10, 3 décembre 2021 18:00, Floirac.

Un Marché de Noël alternatif et local.

Du Local, fait main et avec amour: venez pour l’ Atelier 10: Marché de NoHell !

En plus des résident.e.s qui auront le plaisir de vous accueillir, des Artistes, Artisans et Créateur.ice.s de la région vous ferons découvrir leur productions.

Pour la nocturne de Vendredi 3 Décembre, nous vous proposons un concert Blues par Raoul Ficel.

Un Food Truck assurera la partie restauration.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous suivre sur les réseaux.

Atelier 10 10 rue de l’esperance floirac 33270 Floirac Gironde

https://atelier10.business.site/ L’atelier 10 est un atelier collectif partagé d’artistes et artisans géré en association collégiale par l’APAAF (Association pour la Promotion des Artistes et Artisans à Floirac) qui a vu le jour au début de l’année 2013, suite à la fermeture du “Projet CMH” à Bordeaux.

Le but étant de mettre en commun des locaux, des savoirs-faire, tout en privilégiant la créativité personnelle et artistique.

Croisements d’idées et projets collectifs peuvent ainsi en résulter.

Un ancien garage de 500m² est loué à Floirac par l’association et devient un local d’artistes pluridisciplinaires et d’artisans, autogéré et ouvert, les espaces intérieurs évoluant en fonction des besoins, des départs/venues.

À ce jour, nous sommes une vingtaine de résident.e.s explorant divers champs artistiques: Plasticien.ne.s, Sculptrices/Sculpteurs, Peintres, Illustratrices/Illustrateurs, Métallicienne, Artisans-Créateurices…

Nous organisons ponctuellement des évènements lors desquels des artistes et créateurices de la région sont invités à montrer leurs travaux.

Car l’ Atelier 10 est un lieu de création, mais aussi d’exposition.

Nous insistons sur le terme « atelier ouvert », chacun.e étant libre d’en franchir le seuil et de venir à notre rencontre quand il le souhaite!

vendredi 3 décembre – 18h00 à 22h00

samedi 4 décembre – 10h00 à 18h00

dimanche 5 décembre – 10h00 à 18h00

