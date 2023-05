MMA GP 11 ARKEA ARENA, 17 juin 2023, ticketsvenue_address.

MMA GP 11 ARKEA ARENA. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 19:00 (2023-06-17 au ). Tarif : 39.0 à 139.0 euros.

MMA GP 11Tout juste 6 mois après avoir réalisé le 1er évènement de MMA à Bordeaux, l’équipe du MMA GP remet le couvert et vous donnant rendez-vous le 17 JUIN prochain, à l’occasion de sa 11e édition dans la prestigieuse salle l’ARKEA Aréna. Cette 11e édition sera l’un des plus gros évènements de MMA réalisé par une organisation française avec plus de 8000 personnes attendues. Au menu du jour, 12 combats de MMA nationaux et internationaux de très haut niveaux, dont 2 combats pour les CEINTURES WELTERWEIGHT et BANTAMWEIGHT. Le tout sera accompagnés d’un show magnifique et d’animation en réalité augmenté et autres dernières technologies. Vous allez en prendre plein les yeux. Réservations P.M.R. : 05 56 48 26 26

ARKEA ARENA FLOIRAC 48-50 avenue Jean Alfonsea 33270

