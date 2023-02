La Saint Patrick de FLOGNY LA CHAPELLE Salle polyvalente de Flogn Flogny-la-Chapelle Catégories d’Évènement: Flogny-la-Chapelle

La Saint Patrick de FLOGNY LA CHAPELLE Salle polyvalente de Flogn, 25 mars 2023 20:00, Flogny-la-Chapelle. Samedi 25 mars, 20h00 Sur place Entrée libre

Saint Patrick, soirée rock celtique avec le groupe Pass Moi Le Celte, Guinness et bar à bières, buvette et restauration Venez fêter la Saint Patrick, soirée dansante Rock celtique avec le groupe Passe moi le Celte, rock celtique festif et endiablé, mixant reprises et compositions. Vous pourrez vous restaurer de Guinness bien sûr mais aussi de bières artisanales de production locale et même avec une création spéciale de l’année, la St PA de Flogny la Chapelle, restauration chaude et rapide sur place … Une grande soirée festive et rythmée. Salle polyvalente de Flogn FLOGNY LA CHAPELLE 89360 Flogny-la-Chapelle La Chapelle-Vieille-Forêt Yonne samedi 25 mars – 20h00 à 23h59 Comité des Fêtes

