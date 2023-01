28ème Fête de la gougère FLOGNY LA CHAPELLE – YONNE, 20 mai 2023 12:30, Flogny-la-Chapelle.

20 et 21 mai Sur place Entrée libre comitedesfetesdeflc@gmail.com

Marché gastronomique et foire – Concert dansant

Cette Fête célèbre la gougère, spécialité bourguignone née à Flogny au début du 19ème siècle. Plus de 20.000 gougères sont fabriquées, cuites et vendues ce jour-là.

Les exposants vendent sur place leurs productions gastronomiques, bières et vins pendant cette fête et des artisans proposent leurs fabrications, bijoux, cuirs, bois, etc.

Buvette et restauration sont assurées en permanence et il y a aussi une fête foraine.

Des confréries gastonomiques, en particulier la Guilde des goûteurs de gougères organisent leurs chapitres ….

Le samedi soir, concert dansant

FLOGNY LA CHAPELLE – YONNE Rue des groseilliers FLOGNY LA CHAPELLE 89360 Flogny-la-Chapelle Yonne

samedi 20 mai – 12h30 à 23h30

dimanche 21 mai – 10h30 à 19h00