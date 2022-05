Floc en Fête, 6 août 2022, .

Floc en Fête

2022-08-06 16:00:00 – 2022-08-06 22:00:00

L’apéritif local, subtil mariage entre 2/3 de jus de raisin et 1/3 de jeune Armagnac a obtenu son appellation d’origine contrôlée en 1990. Cette distinction apporte au Floc de Gascogne son savoir-faire, sa qualité et toute son authenticité.

Fidèle à ses origines et à son terroir, le Floc est fêté en Gascogne dans la tradition de ce savoir-vivre simple, convivial, riche en rencontres. Producteurs et restaurateurs vous offriront la possibilité de concocter un repas haut en couleur que vous pourrez déguster sur place dans une convivialité retrouvée.

Une visite guidée de Labastide d’Armagnac sera proposée à 15h30 (inscriptions à l’Office de Tourisme)

“Le Bal Chaloupé”, le dernier spectacle du Festival “L’Oreille en place” viendra clôturer gratuitement cette journée festive.

+33 5 62 09 85 41

©OTLA

