FLOATING WOOD SORTIE DE RÉSIDENCE MAISON DE RETRAITE SAINT-VIDIAN Martres-Tolosane, vendredi 15 mars 2024.

FLOATING WOOD SORTIE DE RÉSIDENCE MAISON DE RETRAITE SAINT-VIDIAN Martres-Tolosane Haute-Garonne

Un homme et une femme se retrouvent. Ils se connaissent depuis longtemps. Leur traversée se fait sous le signe de la douceur, de l’attention à l’autre et aux autres. Une recherche fugace de connivence et d’harmonie qui permet de transformer, de manière poétique, la vision que l’on peut avoir de l’en

Attention cet événement a lieu a la maison de retraite

la distribution:

Chorégraphie & interprétation // Lionel Bègue

Interprétation // Maëlle Desclaux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 11:00:00

fin : 2024-03-15

MAISON DE RETRAITE SAINT-VIDIAN 8 Avenue François Mitterrand

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie espaceculturelangonia@gmail.com

