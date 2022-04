Floating Valley + Sweet’n Soul La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

17 h : Ouverture des portes 19h30 : Floating Valley Floating Valley est un groupe de reprises acoustiques. Florian et Valentin ont su mélanger leurs univers pour proposer un catalogue de morceaux divers et variés allant de la musique pop au métal. [https://www.facebook.com/Floating.Valley.Band](https://www.facebook.com/Floating.Valley.Band) 21h : Sweet’n Soul Sweet’n’Soul c’est le jazz funk soul des années 60 jusqu a nos jours. [https://www.facebook.com/sweetnsoul/](https://www.facebook.com/sweetnsoul/)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

