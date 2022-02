Floating Flowers |Danse Fouesnant, 10 février 2022, Fouesnant.

Floating Flowers |Danse l’Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant

2022-02-10 17:00:00 – 2022-02-27 l’Archipel 1 Rue des Iles

Fouesnant Finistère

B.DANCE | PO-CHENG TSAI

Danse 1h00 Dès 8 ans

B.DANCE EST UNE COMPAGNIE TAÏWANAISE QUI SE DISTINGUE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE GRÂCE À UNE ESTHÉTIQUE MARIANT LES MOUVEMENTS TRADITIONNELS ASIATIQUES, LES ARTS MARTIAUX ET LA DANSE. ELLE INTÈGRE MYSTICISME ET FANTAISIE DANS DES PIÈCES THÉÂTRALES, PHYSIQUES ET SENSIBLES.

Floating Flowers s’inspire d’une célébration religieuse traditionnelle accomplie à l’occasion de La Fête des fantômes, l’une des plus importantes et populaires fêtes taïwanaises. Lors de ces festivités bouddhistes, des lanternes, porteuses d’espoirs et de vœux, sont posées sur l’eau vers l’au-delà. Enfant, Po-Cheng Tsai participait, aux côtés de son père, à ces cérémonies. Avec ce spectacle, il rend hommage tant aux rituels de son enfance qu’à son père.

Huit danseurs, enveloppés de mousselines vaporeuses, troublent l’imaginaire dans un ballet moderne et élégant. Ils semblent flotter au-dessus de l’eau et se métamorphoser tour à tour en lotus flottants, grues géantes ou lanternes lumineuses. Projections vidéo, effets de lumière, humour, musique électronique et rythmes traditionnels les accompagnent dans cette pièce rafraîchissante et poétique.

dernière mise à jour : 2022-01-03 par