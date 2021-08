Flo Delavega Istres, 25 septembre 2021, Istres.

Flo Delavega 2021-09-25 20:00:00 – 2021-09-25 Centre Éducatif et Culturel des Heures Claires Avenue Radolfzell

Istres Bouches-du-Rhône

L’aventure des Fréro Delavega s’est achevée il y a trois ans, après deux albums écoulés à plus d’un million d’exemplaires. C’est ensuite au cœur des Landes, au milieu de la forêt, entouré de sa famille, que Flo a fait sa révolution intime, après avoir quitté Paris pour plonger les mains dans la terre, construire une nouvelle vie, trouver « la clé du mystère », comme il le chante de tout cœur dans ce disque accompli.



Les chansons sont nées de cette marche en avant, une marche à l’étoile délestée de pierres et chargée d’espoir, portée par un chant limpide, une écriture aérienne, des sons solaires entonnés à la guitare, où se glisse parfois l’espagnol parlé à la maison. Ce sont les rythmes ensoleillés habillés de chœurs et de codes, qui le bercent depuis l’adolescence et qui ont porté l’artiste funambule et ses refrains-mantras, refrains-slogans, tournés vers la rivière, l’éther, la forêt. Tout un monde qui grouille et vibre et groove, destiné à réunir tous les rêveurs. Et forêveur.



Entrée Gratuite uniquement sur réservation sur le site www.scenesetcines.fr

Pass Sanitaire obligatoire

FLO DELAVEGA « Rêveur Foreveur » en concert gratuit dans le cadre des

50 ans du CEC à Istres.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par