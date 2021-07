Flo Catteau / Angel Polder Château de l’Empéri, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Salon-de-Provence.

Flo Catteau / Angel Polder

Château de l’Empéri, le mardi 20 juillet à 21:00

Doté d’une écriture et d’une pop solaires et originales, Flo CATTEAU est un artiste prometteur de la scène française. Auteur-Compositeur-Interprète d’un album concept et multigenre « Deux Choses Lune », il métisse les styles, épice ses titres de jeux de mots et saupoudre de fraîcheur la chanson française. Repéré par les antennes de France Bleu National, Provence et Vaucluse, il a été choisi par Julie Zenatti pour les premières parties de sa tournée 2021, et a été élu Talent de l’année par le site Music Covers et Créations. Un artiste à découvrir de toute urgence ! Entouré de 4 musiciens, son concert dans le cadre du festival « L’Eté au Château » est un rendez-vous à ne pas manquer ! Première partie: Angel Polder

15€

Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T21:00:00 2021-07-20T23:30:00