FLIRTY FUNGI : DJ Physical, Saku Sahara, Flirt, Mycelium, EL, samedi 2 mars 2024.

Du samedi 02 mars 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 23h00 à 07h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

« Bass help myceliums grow » – c’est pas nous qui le disons c’est un mycologue de renommée interplanétaire, on l’a vu sur Internet so it must be true !

Attisés par la curiosité, l’esprit léger, on a décidé de créer un protocole absolument scientifique et de reproduire cette expérience à grande échelle. Est-ce que le mycélium flirte quand il est exposé aux grosses basses ? z

Le procédé est le suivant : appliquer une décoction de bass, break, jungle et ghetto sur nos champignons.

Hypothèse testée : du flirt, de la légèreté et une touche de folie fongique, et le tour est joué ! La survenue précoce de la saison des amours, une reproduction fongique rapide, l’apparition de nouvelle espèces, en bref, le printemps avant l’heure

Quoi, apparemment les champignons ça pousse à l’automne ? Y’a plus de saisons ma pauvre Lucette !

LINE UP :

DJ Physical :

IG : https://www.instagram.com/dj.physical/

SC : https://soundcloud.com/dj-physical

Saku Sahara :

IG : https://www.instagram.com/sakusahara/

SC : https://soundcloud.com/sakusahara

G-6tah :

IG : https://www.instagram.com/g6tah/

SC : https://soundcloud.com/gh3tto6tah

Vitaline :

IG : https://www.instagram.com/vitaline/

SC : https://soundcloud.com/vitaaline

Break A Leg :

IG : https://www.instagram.com/breakaleg_enrico/

SC : https://soundcloud.com/breakaleg-ec

EiyiE :

IG : https://www.instagram.com/e_i_y_i_e/

SC : https://soundcloud.com/eiyie1

Kindof :

IG : https://www.instagram.com/kindof.yes/

SC : https://soundcloud.com/kindofxx

000000016 :

IG : https://www.instagram.com/000000016__/

SC : https://soundcloud.com/000000016

INCLUSIVITÉ ET HARMONIE :

L’Esprit Léger, Flirt, et Mycelium Syndicate partagent des valeurs profondes d’inclusivité et de bienveillance. Nous créons un espace où tous peuvent s’exprimer librement, sans jugement.

ℹ INFOS

⏰ Horaires : 23:00 -10:00

Bar à prix doux. (Cash & CB)

Stand RDR

Toilettes propres.

LIEU :

« Secret Place »

Très proche Paris, 94200 Ivry-sur-Seine

Ⓜ️

Métro : Liberté (L8) 13min

Métro : Mairie d’Ivry (L7) 15min

RER : Ivry-sur-Seine (RER C) 9min

La localisation exacte sera révélée le jour J uniquement aux détenteurs

BILLETS :

Préventes only, pas de vente sur place.

Nombre de places limitées

Early (avant 00h) : 14€ (+frais de loc)

Regular : 16.50€ (+fdl)

Late : 18€ (+ fdl)

⚠ Les soirées L’ESPRIT LEGER / FLIRT et MYCELIUM SYNDICATE se veulent des « Safe Place » et des soirées LGBTQIA+ friendly, où tout le monde est bienvenu à se sentir libre dans le respect et la bienveillance.

No to homophobia, racism, mysoginia, no consent etc…

⛑ Des bénévoles et orgas sont disponibles pour vous et veillent au bien être de tous, (et en particulier des VSS.)

Enfin merci de respecter le lieu qui nous accueille. (No graffiti, dégradation etc.)

‍♀️ Aucun comportement inapproprié ne sera toléré et entraînera une exclusion définitive de la soirée.

Événement privé et interdit aux mineurs.

Contact : https://fb.me/e/1kkUim52g https://shotgun.live/events/flirty-fungi-dj-physical-saku-sahara-flirt-mycelium-el

