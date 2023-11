Flirt x Rex Club : Alex Wilcox, Aasi, Jpeg.Love, EiyiE, Kindof & 000000016 Rex Club Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 23h59 à 07h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Prévente : 9,80€

Sur place : 11€

L’équipe FLIRT vient prendre le contrôle du mythique Rex Club le 29 novembre ! Pour l’occasion, on sera très bien accompagné·e : Alex Wilcox, Jpeg.Love, Aasi ainsi qu’EiyiE, 000000016 et Kindof du Flirt Soundsystem : une véritable ode à l’amour entre Berlin et Paris !

// LINE UP //

Alex Wilcox (Berlin)

https://soundcloud.com/alexwilcoxx

https://www.instagram.com/alexwilcoxx/

Jpeg.Love (Berlin)

https://soundcloud.com/jpeglove

https://www.instagram.com/jpeg.luv3/

Aasi (FURY XXX, Paris)

https://www.instagram.com/fury_x_x_x/

https://soundcloud.com/aasimusic

FLIRT SOUNDSYSTEM

https://soundcloud.com/flirt-collectif

https://www.instagram.com/flirtcollectif/

EiyiE (FLIRT & Simple, simple, simple, Paris)

https://soundcloud.com/eiyie1

https://www.instagram.com/e_i_y_i_e/

Kindof (FLIRT, Paris)

https://soundcloud.com/kindofxx

https://www.instagram.com/kindof.yes/

000000016 (FLIRT, Paris)

https://soundcloud.com/000000016

https://www.instagram.com/000000016__/

Rex Club 5 bd Poissonnière 75002 Paris

Contact : https://fb.me/e/gEZ8YDNv1 https://shotgun.live/fr/events/flirt-presente-alex-wilcox-jpeg-love-000000016-more

