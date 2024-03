FLIRT x LA JAVA : INVT, Xanass, eiyie, Kindof, 000000016 La Java Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 23h30 à 07h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Après avoir fêté les 100 ans de la Java en octobre dernier, on est ravi·e·s de revenir dans cette salle mythique le 30 mars avec une très très jolie surprise…

Considérés par le Miami New Times comme le “meilleur groupe de musique électronique de Miami”, les deux producteurs sont en train d’imploser sur la scène internationale grâce à leur style jonglant entre Jungle, Techno, UK Garage, Dubstep ou encore Reggaeton et leur présence scénique électrisante !

Ce n’est pas tout ! La talentueuse artiste queer et engagée XANASS sera également de la partie. Basée à Bruxelles, la co-fondatrice du collectif militant “Tu mixes bien… pour une fille” et membre de la webradio “Radio Vacarme” oscille entre break, ghettohouse & jersey club pour notre plus grand bonheur.Retrouvez aussi nos 3 DJ résidents EiyiE, Kindof & 000000016 pour cette date qui s’annonce idyllique !

INVT (Miami, USA – disconnect Agency)

https://soundcloud.com/invt305

https://www.instagram.com/invt305/

XANASS (Bruxelles, Belgique – Radio Vacarme)

https://soundcloud.com/xanass_ass

https://www.instagram.com/xanass_ass/

eiyie (Paris, France – FLIRT & Simple, simple, simple)

https://soundcloud.com/eiyie1

https://www.instagram.com/e_i_y_i_e/

Kindof (Bruxelles, Belgique – FLIRT)

https://soundcloud.com/kindofxx

https://www.instagram.com/kindof.yes/

000000016 (Bruxelles, Belgique – FLIRT)

https://soundcloud.com/000000016

https://www.instagram.com/000000016__/

Artwork : @malouwork

❤️ La Java se veut être un lieu inclusif, accueillant toutes les communautés. Aucune forme de sexisme, racisme, homophobie, transphobie, persécution ou harcèlement au sein du club ne sera tolérée.

Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée ou d’exclure toute personne ne respectant pas nos valeurs afin de préserver notre public !

Établissement interdit aux mineurs (contrôle d’identité avec pièce originale valide).

SMS / Whatsapp : 06 14 16 73 57

Mail :

communication@la-java.fr

Instagram :

https://www.instagram.com/lajavabelleville/​

Facebook :

https://www.facebook.com/lajavabelleville​

La Java 105 Rue du Faubourg du Temple 75010

