Flippant le dauphin Marseille 6e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Flippant le dauphin Marseille 6e Arrondissement

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-22

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

J’imagine que le monde marin vous passionne autant que moi ? Alors, rien de plus simple…

La mer est l’origine de la vie. À la contempler, on éprouve un sentiment d’harmonie. Elle réveille en nous le sens de la vie. Imaginez à présent que vous êtes un dauphin, libre de vivre à l’instinct, vos désirs et envies. Le dauphin n’est pas un poisson. Il va sous l’eau comme vous et moi, fait de l’apnée, respire et retient son souffle.



Vivez un moment de surprises pour toute la famille !

Avec ce spectacle, “Flippant le dauphin” vous pourriez devenir un dauphin à votre tour.

Pendant que l’homme se change peu à peu en dauphin, l’animal quant à lui incarne le fanatisme qui défigure les gens, les déshumanise. La marée des bêtes féroces…



Menteur en scène et écriture : Evandro Serodio

Assistante au mensonge et écriture : Maëlle Mays

Direction du joueur : Cédric Paga alias Ludor Citrik

Formation à ventriloquie : Michel Dejeneffe

Coaching Zoomorphe : Cyril Casmeze

Lumière : Benjamin Guillet

Son : Benjamin Le Ven Kerboul



Clown / Bouffon – Cie La Connerie Nouvelle

Création 2017

Tout public dès 1m20

Durée : 1h



• Samedi 21 mai à 14h au Cours Julien

• Dimanche 22 mai à 14h au Parc François Billoux, en partenariat avec la mairie du 15/16



Festival Tendance Clown #17

Flippant le dauphin à découvrir les 21 et 22 mai dans le cadre du Festival Tendance Clown.

Festival Tendance Clown #17

