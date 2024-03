FlipDream Salle du Virolet Saint-Marcel, dimanche 21 avril 2024.

FlipDream Salle du Virolet Saint-Marcel Eure

FlipDream organise sa 4ème édition de salle d’arcade éphémère à la salle du Virolet :

➡️le samedi 20 avril de 10h à 19h

➡️le dimanche 21 avril de 10h à 17h

Accès illimité à plus de 60 machines d’arcade des années 80/90 à celles plus récentes, dont les derniers flippers fabriqués en 2023 ! ️

Leur nouveau partenaire Booking Fever, complètera cela avec des jeux en bois, un échiquier géant, et autres jeux♟️

Tarif de 7€ par personne pour l’accès toute la journée, plus de renseignements sur le site flipdream.fr.

Buvette en salle et présence sur le parking du foodtruck Chez Dylou pour vous restaurer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Salle du Virolet 10 Rue Virolet

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

L’événement FlipDream Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération