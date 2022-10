Flip, trope & scope Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Flip, trope & scope Maison du geste et de l’image, 2 novembre 2022, Paris. Du mercredi 02 novembre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 16h30

. payant Tarifs selon quotient familial. Suivre le lien d’inscription.

Atelier explorant avec les 8/11 ans les jeux d’optique d’une manière créative… et sans écrans ! Durant trois demi-journées, l’atelier propose aux pré-ados de créer des objets et des images, tout en travaillant avec des matériaux recyclés ou naturels, histoire de penser aussi à la planète. On commence par réaliser un cabinet de curiosité, en observant faune et flore, et ensuite on fabrique un écrin à partir d’un objet recyclé pour contenir ces merveilles. Puis on se lance dans la création de photogrammes ou des cyanotypes, des images réalisées en posant des végétaux ou autres sur du papier spécial. Enfin, on fabrique des disques animés, petit dispositif qui rappelle les phénakisticopes, ces petites machines qui préfigurent le cinéma. A la fin du stage, les parents sont invités à découvrir les productions poétiques et variées des jeunes participants. Pendant le vacances de la Toussaint, du 2 au 4 novembre, le matin ou l’après midi. Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : http://www.mgi-paris.org/flip-trope-scope-atelier-jeux-optiques-8-11-ans-2-3-4-novembre-2022/ +33142363352 accueil.mgi@mgi-paris.org https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://bit.ly/3VvgvVC

© Maison du geste et de l’image

Maison du geste et de l'image
42 rue Saint-Denis
Paris

