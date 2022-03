Flip Expo Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Flip Expo Le Tréport, 23 avril 2022, Le Tréport. Flip Expo Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Le Tréport

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport 14ème tournoi de flipper.

Jeux gratuits toute la journée.

Restauration sur place 1 Flipper à gagner 14ème tournoi de flipper.

Jeux gratuits toute la journée.

Restauration sur place 1 Flipper à gagner avdf@gmail.com 14ème tournoi de flipper.

Jeux gratuits toute la journée.

Restauration sur place 1 Flipper à gagner Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Ville Le Tréport lieuville Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Le Tréport Departement Seine-Maritime

Le Tréport Le Tréport Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-treport/

Flip Expo Le Tréport 2022-04-23 was last modified: by Flip Expo Le Tréport Le Tréport 23 avril 2022 Le Tréport seine-maritime

Le Tréport Seine-Maritime