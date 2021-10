Flip-book végétal Médiathèque centre-ville, 1 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Flip-book végétal

Médiathèque centre-ville, le mercredi 1 décembre à 16:00

Lors de cet atelier créatif, les enfants sont invités à fabriquer un Flip-book végétal : ces petits dessins qui, quand on les fait défiler, s’animent. C‘est l’ancêtre du film d’animation ! Dans le cadre du festival Issy t’anime, venez découvrir son fonctionnement et créer le vôtre. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Renseignements et inscriptions à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 80 65.

Atelier créatif dès 6 ans.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T16:00:00 2021-12-01T18:00:00