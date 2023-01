Une Chouette nuit Flines-lez-Mortagne Staffelfelden Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Staffelfelden

Une Chouette nuit Flines-lez-Mortagne, 4 mars 2023, Staffelfelden. Une Chouette nuit Samedi 4 mars, 19h00 Flines-lez-Mortagne

événement gratuit

promenade crépusculaire entre forêt et prairies Flines-lez-Mortagne place de la forêt Cité Rossallmend Staffelfelden 68850 Haut-Rhin Grand Est Deux guides nature combineront leurs savoirs et leur passion naturaliste pour cette nuit incontournable autour de la chouette.

au programme:

– Quelle chouette peut-on trouver ? (chevêche, effraie, hulotte)

– Qu’est-ce qu’un rapace nocturne (anatomie de l’oiseau)

– La différence entre chouette et hibou

– Son lieu d’habitation avec la présentation de nichoir

– Que chasse la chouette ? (pelottes de rejection + visuels des proies)

– Repasse / écoute

– Balade avec détermination

– Mot de la fin : des actions pour protéger les chouettes 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:00:00+01:00

2023-03-04T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Staffelfelden Autres Lieu Flines-lez-Mortagne Adresse place de la forêt Cité Rossallmend Ville Staffelfelden Age minimum 10 Age maximum 90 lieuville Flines-lez-Mortagne Staffelfelden Departement Haut-Rhin

Flines-lez-Mortagne Staffelfelden Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/staffelfelden/

Une Chouette nuit Flines-lez-Mortagne 2023-03-04 was last modified: by Une Chouette nuit Flines-lez-Mortagne Flines-lez-Mortagne 4 mars 2023 Flines-lez-Mortagne Staffelfelden Staffelfelden

Staffelfelden Haut-Rhin