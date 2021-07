Nantes CSC Boissière Loire-Atlantique, Nantes FLIB : Festival Ludique Interstellaire de la Boissière CSC Boissière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

FLIB : Festival Ludique Interstellaire de la Boissière CSC Boissière, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Nantes. 2021-07-09

Horaire : 18:00 22:00

Gratuit : oui Une après-midi autour des jeux pour fêter la rénovation de la ludothèque/bibliothèque de la Boissière. Seul.e ou entre ami.e.s, en famille ou en couple, venez découvrir le festival ludique interstellaire de la Boissière. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. CSC Boissière 9B Rue Jean De La Bruyère Nantes Nord Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu CSC Boissière Ville Nantes lieuville CSC Boissière Nantes