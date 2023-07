Fleuves frontières : conférence photographique Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 21 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Réservation conseillée : bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr ou 01 53 41 35 60

À l’occasion de l’édition 2023 de l’Automne de la science « l’eau dans tous ses états », la bibliothèque Robert Sabatier vous invite à une rencontre avec Franck Vogel et ses spectaculaires reportages photographiques autour des fleuves transfrontaliers qui sont au cœur des enjeux, des tensions et des guerres de l’eau.

Cette conférence photographique est programmée dans le cadre de l’Automne de la science.

L’eau est un

bien précieux, qui ne cessera de prendre de la valeur dans les

années à venir. Hélas, nous continuons à polluer sans

relâche les rivières, les mers et les océans, et les pays se

battent de plus en plus pour contrôler les territoires riches en

eau douce.

Durant cette rencontre photographique, Franck Vogel focalisera son intervention autour du Nil et surtout du Colorado, seul

grand fleuve à ne plus atteindre la mer.

+ d’informations :

Après un diplôme

d’ingénieur de l’AgroParisTech, Franck Vogel travaille comme photographe et réalisateur autour des questions

environnementales, climatiques et de l’eau pour la presse internationale (GEO,

Paris Match, Stern, Bloomberg, France Télévision…). Il est également conférencier

pour les entreprises ou les institutions (Pictet, Unesco, Deloitte, ESSEC,

COP22, Columbia University…). Il est reconnu pour ses travaux sur les

Bishnois, les premiers écologistes du monde en Inde, et les Albinos en

Tanzanie. Il se focalise actuellement sur les conflits liés à l’accès à l’eau

sur les fleuves transfrontaliers : Nil, Brahmapoutre, Colorado, Jourdain,

Mékong, Gange, Zambèze et le Danube. Ses reportages sont diffusés par GEO, la BBC, TF1. Le premier

tome du livre Fleuves Frontières a été publié en 2016 par les

éditions de La Martinière. Il est membre de la Société des Explorateurs

Français.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

Contact :

Franck Vogel Fleuves transfrontaliers au coeur des enjeux, des tensions et des guerres de l’eau