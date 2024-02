Fleuve Sainte-Savine, dimanche 7 avril 2024.

Fleuve Sainte-Savine Aube

Une rêverie électro-aquatique…

Face à la course toujours plus intense de la vie, Fleuve vous propose de vous accorder un moment de détente et de décompression, où le temps se suspend pour mieux se ressourcer.

Entre harpe, piano et synthés analogiques, Fleuve est une sieste musicale immersive sur le cycle de l’eau mêlant musique classique et sons électroniques.

Les deux musiciens jouent en live et enrichissent les compositions d’ambiances de pluie, de neige, de rivière, et de sons naturels de galets, de ruissellement d’eau.

Composée dans l’esprit des musiques de film, la traversée musicale s’entrecoupe de textes courts soufflés à vos oreilles.

En bonus, le réveil est accompagné d’une dégustation de tisanes et de thés dans des poteries artisanales !

Avec Sam Verlen (composition, claviers, guitares) et Virginie Guilluy (harpes, bruitages, lectures)

Décor & lumières François Marsollier

Production Artoutaï Productions

Billetterie en ligne sur www.lart-deco.com ou sur www.maisonduboulanger.fr ou encore directement à la Maison du Boulanger ou sur place 30 min avec le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

L’événement Fleuve Sainte-Savine a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne