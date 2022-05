Fleuve Kate, 19 mai 2022, .

Fleuve Kate

2022-05-19 – 2022-05-19

L’ouverture du festival et salon du livre Époque se fait en musique à l’abbaye d’Ardenne.

Les mots d’Hélène Frappat, portés par les riffs d’Olivier Mellano, rencontrent la voix magnétique de Kate Moran. La rivière et les cascades indiennes du Massachussetts se dissolvent dans les eaux de la Piscine Saint-Merri, jusqu’au terme où conduisent tous les fleuves : la mer, l’origine et la fin, le dénouement, la renaissance.

Fleuve Kate est un poème biographique, une expérience poétique, existentielle et musicale.

La soirée se poursuivra ensuite en musique et autour d’un verre.

