Exposition photo et photorama Centre culturel de la Passerelle Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

Exposition photo et photorama Centre culturel de la Passerelle, 30 avril 2022 13:30, Fleury-les-Aubrais. 30 avril – 8 mai Sur place Entrée libre ch.chabot@wanadoo.fr 90 ans du Cercle Jules Ferry Venez découvrir l’exposition photo des 90 ans du Cercle Jules Ferry

A Fleury les Aubrais

Du 30 avril au 8 mai. Photo, documents, drapeaux, objets, retracent la vie du Cercle depuis 90 ans.

Photos des premières équipes de gymnastique, de basket.

Livre de la création du Cercle,

Une exposition chargée d’histoire sportive avec nos nombreux champions. Vous serez peut-être surpris de vous voir sur une des photos, un document. Exposition du 30 Avril au 8 mai

Du lundi au samedi de 13h30 à 18h et le dimanche 8 mai de 14h30 à 18h.

– attention elle sera fermée le dimanche 1 mai. Autre moment important

Le samedi 7 mai un photorama retracera la journée des 80 ans du Cercle Jules Ferry

A l’Auditorium Boris Vian 3 séances 14h30 – 15h30 et 16h30

Moment à partager avec votre famille, vos amis, vous vous reverrez peut-être 10 ans plus tôt. L’Union du Cercle Jules Ferry et le CJF Audiophoto vous attendent à la Passerelle

à Fleury les Aubrais A bientôt Centre culturel de la Passerelle 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury les Aubrais 45400 Fleury-les-Aubrais Loiret samedi 30 avril – 13h30 à 18h00

lundi 2 mai – 13h30 à 18h00

mardi 3 mai – 13h30 à 18h00

mercredi 4 mai – 13h30 à 18h00

jeudi 5 mai – 13h30 à 18h00

vendredi 6 mai – 13h30 à 18h00

samedi 7 mai – 13h30 à 18h00

dimanche 8 mai – 14h30 à 18h00

Détails Heure : 13:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Centre culturel de la Passerelle Adresse 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais Age maximum 99 lieuville Centre culturel de la Passerelle Fleury-les-Aubrais Departement Loiret

Centre culturel de la Passerelle Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/

Exposition photo et photorama Centre culturel de la Passerelle 2022-04-30 was last modified: by Exposition photo et photorama Centre culturel de la Passerelle Centre culturel de la Passerelle 30 avril 2022 13:30 Centre culturel de la Passerelle Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais

Fleury-les-Aubrais Loiret